Jordan Chillambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Chillambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Chillambo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Chillambo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Chillambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Chillambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Chillambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Chillambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Chillambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Chillambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Chillambo 10 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Joao Chillambo Vernaza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Chillambo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Chillambo'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Chillambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Chillambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Norte América

1 Temmuz 2014 yılında Azogues U20

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Azogues

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Alianza Pailon

1 Mart 2018 yılında Pelileo SC

1 Mart 2019 yılında SD Rayo

1 Ocak 2020 yılında Atl. Porteño

1 Mart 2022 yılında Libertad FC

Jordan Chillambo kimdir

Jordan Chillambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Chillambo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordan Chillambo nereli

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