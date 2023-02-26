Jordan Chillambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Chillambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jordan Chillambo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Chillambo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.