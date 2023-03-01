Jordan Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Clarke 19 Kasım 1991 tarihinde Coventry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Lee Clarke şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Clarke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Jordan Clarke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Clarke'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordan Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Coventry City

29 Ekim 2014 yılında Yeovil Town

5 Ocak 2015 yılında Coventry City

10 Ocak 2015 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Oldham Athletic

Jordan Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Clarke şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.