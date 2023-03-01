Jordan Cropper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Cropper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Cropper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordan Cropper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordan Cropper 12 Mayıs 2000 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Geoffrey Cropper şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordan Cropper Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Cropper, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Cropper'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jordan Cropper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jordan.cropper_/
Jordan Cropper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordan Cropper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2017 yılında Burnley U18
1 Temmuz 2017 yılında Burnley U21
10 Ocak 2020 yılında FC Chesterfield
31 Mayıs 2020 yılında Burnley U21
20 Ağustos 2020 yılında FC Chesterfield
31 Mayıs 2021 yılında Burnley U21
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
25 Mart 2022 yılında Grimsby Town
Jordan Cropper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordan Cropper şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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