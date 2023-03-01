Jordan Dyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Dyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Dyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordan Dyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordan Dyer 29 Mayıs 2000 tarihinde Exeter şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Paul Dyer şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordan Dyer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Jordan Dyer, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Dyer'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jordan Dyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordan Dyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2018 yılında Bideford AFC
1 Aralık 2018 yılında Exeter U18
1 Şubat 2019 yılında Tiverton
31 Mayıs 2019 yılında Exeter U18
1 Temmuz 2019 yılında Exeter City
19 Temmuz 2019 yılında Tiverton
19 Ocak 2020 yılında Exeter City
8 Ekim 2020 yılında Chippenham
8 Kasım 2020 yılında Exeter City
29 Ekim 2021 yılında Bath City
31 Mayıs 2022 yılında Exeter City
1 Temmuz 2022 yılında Bath City
Jordan Dyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordan Dyer şuan Bath City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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