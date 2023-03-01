Jordan Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Stevens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Stevens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Stevens 25 Mart 2000 tarihinde Gloucester şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Harry Stevens şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Stevens Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jordan Stevens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Stevens'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Stevens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Stevens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Stevens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Stevens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2017 yılında Forest Green

31 Ocak 2018 yılında Leeds

21 Eylül 2020 yılında Swindon Town

7 Ocak 2021 yılında Leeds

8 Ocak 2021 yılında Bradford

31 Mayıs 2021 yılında Leeds

31 Ağustos 2021 yılında Barrow

Jordan Stevens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Stevens şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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