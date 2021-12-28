Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı?
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi yaşanan gelişme sonrası Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak edildi. Detaylar haberimizde...
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir açıklama yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
JORGE JESUS KİMDİR?
Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954 Mostaganem doğumludur. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır. Çalıştırdığı takımlar şu şekildedir;
JORGE JESUS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyeri:
1989–1993 Amora
1993–1996 Felgueiras
1997–1999 Felgueiras
1998 União Madeira
1998–2000 Estrela Amadora
2000–2002 Vitória Setúbal
2002–2003 Estrela Amadora
2003–2004 Vitória Guimarães
2005 Moreirense
2005–2006 União Leiria
2006–2008 Belenenses
2008–2009 Braga
2009–2015 Benfica
2015-2018 Sporting CP
2018-2019 Hilal
2019-2020 Flamengo
2020- Benfica
JORGE JESUS BENFİCA'DAN AYRILDI MI?
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Benfica Spor Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un görevine son verdiğini duyurdu.
Jesus'un ikinci Benfica serüveni yalnızca 1,5 sezon sürdü.
15 haftanın geride kaldığı Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisinde bulunuyor. Benfica ile Porto cuma gecesi karşılaşacak.