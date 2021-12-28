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  3. Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı?

Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı?

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi yaşanan gelişme sonrası Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak edildi. Detaylar haberimizde...

Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı?

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir açıklama yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954 Mostaganem doğumludur.  Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır. Çalıştırdığı takımlar şu şekildedir;

JORGE JESUS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyeri:

1989–1993    Amora
1993–1996    Felgueiras
1997–1999    Felgueiras
1998    União Madeira
1998–2000    Estrela Amadora
2000–2002    Vitória Setúbal
2002–2003    Estrela Amadora
2003–2004    Vitória Guimarães
2005    Moreirense
2005–2006    União Leiria
2006–2008    Belenenses
2008–2009    Braga
2009–2015    Benfica
2015-2018    Sporting CP
2018-2019    Hilal
2019-2020    Flamengo
2020-    Benfica

JORGE JESUS BENFİCA'DAN AYRILDI MI?

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Benfica Spor Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un görevine son verdiğini duyurdu.

Jesus'un ikinci Benfica serüveni yalnızca 1,5 sezon sürdü.

15 haftanın geride kaldığı Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisinde bulunuyor. Benfica ile Porto cuma gecesi karşılaşacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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