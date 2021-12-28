Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi yaşanan gelişme sonrası Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak edildi. Detaylar haberimizde...

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Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir açıklama yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Jorge Jesus Benfica'dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... JORGE JESUS KİMDİR? Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954 Mostaganem doğumludur. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır. Çalıştırdığı takımlar şu şekildedir; JORGE JESUS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI? Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyeri: 1989–1993 Amora

1993–1996 Felgueiras

1997–1999 Felgueiras

1998 União Madeira

1998–2000 Estrela Amadora

2000–2002 Vitória Setúbal

2002–2003 Estrela Amadora

2003–2004 Vitória Guimarães

2005 Moreirense

2005–2006 União Leiria

2006–2008 Belenenses

2008–2009 Braga

2009–2015 Benfica

2015-2018 Sporting CP

2018-2019 Hilal

2019-2020 Flamengo

2020- Benfica JORGE JESUS BENFİCA'DAN AYRILDI MI? Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica'da Porto derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Benfica Spor Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un görevine son verdiğini duyurdu. Jesus'un ikinci Benfica serüveni yalnızca 1,5 sezon sürdü. 15 haftanın geride kaldığı Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisinde bulunuyor. Benfica ile Porto cuma gecesi karşılaşacak. ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 Berkem Temizel Gece Editörü jorge jesusBenficateknik direktör