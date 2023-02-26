Jose Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Caicedo 20 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Caicedo Cortez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Caicedo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Caicedo'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jose Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında GYE City FC B
1 Mart 2022 yılında Libertad FC
Jose Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Caicedo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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