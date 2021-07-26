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  4. Josef de Souza, Alex Teixeira'yı ikna etmek için yeni bir görüşmede bulundu!

Josef de Souza, Alex Teixeira'yı ikna etmek için yeni bir görüşmede bulundu!

Siyah beyazlı ekibin uzun süredir peşinden koştuğu yıldız oyuncu Alex Teixeira ismiyle anlaşmaya çok yaklaşılmış ama son anda transfer iptal olmuştu. Beşiktaş taraftarının da çok istediği ve yoğun ilgi gösterdiği Brezilyalı yıldız için Josef de Souza'nın tekrar harekete geçtiği ifade edildi. Souza, arkadaşını Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmek istiyor.

Josef de Souza, Alex Teixeira'yı ikna etmek için yeni bir görüşmede bulundu!

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin peşinden koştuğu ve anlaşmak için yoğun çaba sarf ettiği Alex Teixeira aşkı ise yeniden alevleniyor. Edinilen bilgiye göre siyah beyazlı ekip bu transferden henüz vazgeçmedi ve futbolcusu Josef de Souza'yı bu transfer için yeniden devreye soktu.

"BEŞİKTAŞ SENİN İÇİN DAHA DOĞRU BİR KARAR"

Teixeira ile yakın bir arkadaşlığı bulunan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Josef de Souza, oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi için elinden geleni yapıyor. Josef'in,  Al Ahli ile temaslarının olduğu bilinen Teixeira'ya "Al Ahli ile görüştüğünü biliyorum. Daha önce benim de orta doğu tecrübem oldu. Türkiye ve Beşiktaş senin için her açıdan daha iyi olur. İlk maçımız Rizespor ile o maçı kaçırmamalısın" dediği öğrenildi.

Josef de Souza, Alex Teixeira'yı ikna etmek için yeni bir görüşmede bulundu!

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Teixeira ise henüz kararını verebilmiş değil. Beşiktaş ile yeniden Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermek oyuncunun aklında yer edinmiş olsa da, Al Ahli'nin cazip teklifin de reddedemiyor. Liglerin başlamasına kısa bir süre kalan Teixeira'nın ilerleyen günlerde bir karar vermesi bekleniyor.

 

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