Josef Yarney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Yarney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Yarney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Yarney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Yarney 8 Ekim 1997 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Josef Charles Yarney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Yarney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSM11 Talents yapmaktadır. Josef Yarney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josef Yarney'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josef Yarney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Yarney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Yarney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Yarney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Everton U18

1 Temmuz 2016 yılında Everton U23

6 Temmuz 2017 yılında Newcastle U23

10 Ağustos 2018 yılında FC Morecambe

10 Ocak 2019 yılında Newcastle U23

31 Ocak 2019 yılında FC Chesterfield

30 Haziran 2019 yılında Newcastle U23

1 Temmuz 2019 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2021 yılında Weymouth FC

5 Kasım 2021 yılında RoundGlass

1 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2023 yılında Oldham Athletic

Josef Yarney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Yarney şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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