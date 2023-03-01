Josh Davison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Davison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Davison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Davison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Davison 16 Eylül 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Michael Blainey Davison şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Davison Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Davison'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Josh Davison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Davison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Eylül 2017 yılında St. Neots Town
30 Ekim 2017 yılında Peterb. U18
8 Nisan 2018 yılında Wisbech Town
31 Mayıs 2018 yılında Peterb. U18
1 Temmuz 2018 yılında Enfield Town
20 Ekim 2018 yılında Barking
25 Kasım 2018 yılında Enfield Town
18 Ekim 2019 yılında Charlton Ath
24 Ekim 2020 yılında Woking
14 Ocak 2021 yılında Charlton Ath
19 Ocak 2021 yılında Forest Green
31 Mayıs 2021 yılında Charlton Ath
24 Ocak 2022 yılında Swindon Town
31 Mayıs 2022 yılında Charlton Ath
18 Temmuz 2022 yılında AFC Wimbledon
Josh Davison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Davison şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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