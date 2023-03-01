Josh Dixon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Dixon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Dixon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Dixon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Dixon 7 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua James Dixon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Dixon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Dixon, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Josh Dixon'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Josh Dixon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Dixon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Carlisle United
25 Ocak 2022 yılında Workington AFC
25 Şubat 2022 yılında Carlisle United
Josh Dixon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Dixon şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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