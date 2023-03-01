Josh Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Gordon 10 Ekim 1994 tarihinde Stoke-on-Trent şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Luke Gordon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Gordon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Josh Gordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Gordon'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Josh Gordon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/joshhgordonn/
Josh Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Newcastle Town
1 Temmuz 2015 yılında Nantwich Town
1 Ocak 2016 yılında Rhyl
1 Mart 2016 yılında Nantwich Town
1 Ekim 2016 yılında Stafford Rangers
7 Nisan 2017 yılında Leicester
9 Ağustos 2018 yılında FC Walsall
1 Temmuz 2021 yılında Barrow
Josh Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Gordon şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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