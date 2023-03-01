Josh Hill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Hill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Hill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Hill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Hill 1 Ağustos 1991 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Galler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Hill Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Hill'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Hill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Hill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Coalville
1 Temmuz 2013 yılında Worksop
23 Ağustos 2013 yılında Dartford
20 Mart 2014 yılında Boreham Wood
25 Eylül 2015 yılında Hemel
16 Aralık 2015 yılında Boreham Wood
17 Aralık 2015 yılında Havant & Water.
31 Mayıs 2016 yılında Boreham Wood
1 Temmuz 2016 yılında St. Albans City
1 Temmuz 2017 yılında Wealdstone
1 Şubat 2018 yılında Braintree
28 Eylül 2018 yılında Welling Utd.
1 Temmuz 2019 yılında Dartford
5 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet
Josh Hill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Hill şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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