Josh Kay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Kay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Kay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Kay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Kay 30 Ocak 1997 tarihinde Blackpool şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua William Kay şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Kay Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Josh Kay, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Josh Kay'nin AFC Barrow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Kay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Josh Kay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Kay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Fylde
1 Şubat 2016 yılında FC Barnsley
18 Mart 2017 yılında Fylde
31 Mayıs 2017 yılında FC Barnsley
18 Kasım 2017 yılında Tranmere Rovers
18 Aralık 2017 yılında FC Barnsley
4 Ocak 2018 yılında FC Chesterfield
1 Temmuz 2018 yılında Barrow
Josh Kay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Kay şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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