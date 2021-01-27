Slovakya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Venglos'un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör Jozef Venglos, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından futbolseverlerin de gündemine giren Jozef Venglos'un hayatı merak edildi. Peki, Jozef Venglos kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

JOZEF VENGLOS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

18 Şubat 1936 tarihinde Slovakya'da dünyaya gelen Venglos, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Çekoslovakya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olan Venglos, 1991-1993 yıllarında Fenerbahçe'de görev almıştı.

Kariyerinde Sporting Lizbon, Aston Villa ve Celtic gibi kulüplerin yanı sıra Avustralya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapan Venglos, son olarak 2002'de Japonya'da JEF United Chiba'yı çalıştırmıştı.

Venglos, İngiltere Premier Lig'de Büyük Britanya ve İrlanda dışından gelerek görev yapan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmişti. Venglos'un ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, "Futbol A takımımızın 1991-1993 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Jozef Venglos'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.