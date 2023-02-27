Ju Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Yong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Yong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Yong Lee 26 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이주용 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Yong Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Ju Yong Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ju Yong Lee'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ju Yong Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lee____juyong/

Ju Yong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Yong Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ju Yong Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Yong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2009 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2011 yılında Dong-A Univ.

1 Ocak 2014 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Şubat 2017 yılında Asan Mugunghwa

11 Ekim 2018 yılında Jeonbuk Hyundai

3 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

31 Aralık 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

22 Şubat 2023 yılında Jeju United

Ju Yong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Yong Lee şuan Jeju United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ju Yong Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baekma Middle School (백마중학교, 2006-2007),Incheon United U18 (대건고등학교, 2008),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2009-2010),Dong-A University (동아대학교, 2011-2013)

Güney Kore takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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