Juan Martin Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martin Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Martin Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Martin Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Martin Rojas 9 Ağustos 1999 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Martin Rojas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Juan Martin Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Martin Rojas'nin Delfín SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Martin Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Martin Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Martin Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Martin Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında CD Morón

21 Ekim 2022 yılında Instituto AC

31 Aralık 2022 yılında CD Morón

6 Ocak 2023 yılında Delfín SC

31 Aralık 2023 yılında CD Morón

Juan Martin Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Martin Rojas şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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