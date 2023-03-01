Junior Savane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Savane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Junior Savane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Savane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.