Junior Savane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Savane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Savane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Junior Savane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Junior Savane 3 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Birleşik Krallık uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Junior Savane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEA AGENCY yapmaktadır. Junior Savane, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Savane'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Junior Savane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Junior Savane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2022 yılında Dulwich Hamlet
Junior Savane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Junior Savane şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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