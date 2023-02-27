Justas Petravicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justas Petravicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justas Petravicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justas Petravicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justas Petravicius 10 Ocak 1996 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Justas Petravičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justas Petravicius Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justas Petravicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 23 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Justas Petravicius'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justas Petravicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justas Petravicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justas Petravicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justas Petravicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Siauliai

1 Ocak 2016 yılında KFK Krazante

23 Mart 2017 yılında FA Siauliai

Justas Petravicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justas Petravicius şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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