Justin Timberlake ve Jessica Biel ilişki terapisine gitmeye başladı

Birlikte göründüğü Alisha Wainwright ile sadece arkadaşım açıklamasını yapan Justin Timberlake ve Jessica Biel'in ilişkisinde kriz çıktı. Çift bu krizi atlatmak için terapiye gidiyor.

Justin tam bir sevgi kelebeğine dönüştü

Justin'in bu durumu düzeltmek için tam bir sevgi kelebeğine dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Jessica Biel'in Instagram postlarının altındaki yorumlara bakacak olursanız, her bir paylaşımın altında kalp emojisi, gözleri kalpli emoji ve benzerlerini görebilirsiniz. Jessica'nın bu yorumlara cevap vermediğini de fark edebilirsiniz ama yine de bu aralarının kötü olduğu anlamına da gelmez. Bakalım zaman bu çifte ne gösterecek?

"BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ"