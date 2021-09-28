Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Bu kapsamda Juventus ile Chelsea karşılaşacak. Heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Juventus - Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

JUVENTUS - CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek.

JUVENTUS - CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

JUVENTUS - CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Exxen şifreli bir platform olduğundan bu baçı izlemek isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.