Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları, tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Salgın öncesi son 16 turunun ilk maçları oynanmıştı. Rövanş maçlarıyla devam edecek olan Devler Liginde bu akşam, Juventus-Lyon'u ağırlıyor. İlk maçta Fransız ekibi Lyon'un kendi evinde aldığı 1-0'lık galibiyet, çeyrek final için avantaj sağlıyor. Juventus ve Lyon arasında oynanacak mücadelenin galibi, çeyrek finalde Man. City-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Peki, Juventus-Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

JUVENTUS-LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 7 Ağustos Cuma günü, TSİ 22:00'de başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

7 Ağustos Cuma günü 22.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS 2 HD ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembele