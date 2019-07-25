Juventus Merih Demiral ile coştu! Son penaltı gol oldu

Juventus'ta bir Türk fırtınası esti. Milli gururumuz Merih Demiral Juventus transferi ile oldukça konuşulmuştu. Dün oynanan Juventus Inter maçı ile de adından söz ettiren Demiral, penaltılarda attığı gol ile takımına başarı sağladı.

Merih Demiral 5 Temmuz 2019’da transfer olduğu Juventus’a kısa sürede alıştı, ikinci maçında sergilediği performansla ilk 11 yolunun açık olduğunu gösterdi. Milli oyuncunun forma için çekişeceği De Ligt 11’de başladığı İnter maçında kendi kalesine gol attı. İkinci yarıda Hollandalı’nın yerine Merih oyuna girdi, Juventus’un kaderi değişti. 62’de Juve 1-0 gerideyken İnter ikinci gol şansını yakaladı, ancak Merih, Perisic’in farkı açmasına izin vermedi. 68’de Cristiano Ronaldo serbest vuruştan attığı golle skora denge getirdi. Normal süre 1-1 bitti, statü gereği penaltı atışlarına geçildi.

Hayran bıraktı

Milli oyuncumuz penaltılarda da sahneye çıktı, skoru belirledi. 41 yaşındaki kaleci Buffon’un 3 penaltı kurtardığı Juventus’ta son atış için beyaz noktaya Merih geldi. Topu filelere gönderen 21 yaşındaki stoper, Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Juventus’a galibiyeti getirdi. Merih’in, süperstar Ronaldo ile yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Genç oyuncunun 45 dakikalık performansı ise tek kelimeyle mükemmeldi: Perfetto

Dünya izledi!

Çin’de düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda oynanan Juventus-İnter karşılaşması Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yayınlandı. 29 televizyon kanalının naklen verdiği mücadelede Merih Demiral’in performansına milyarlarca insan tanıklık etti.

Dünyanın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda dün Merih Demiral fırtınası vardı. Milli futbolcu, formasını giydiği Juventus'un İnter galibiyetinde kilit rol oynadı. İkinci 45'te 70 milyon euro bedelle transfer edilen ve kendi kalesine gol atan Maathijs de Ligt'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, savunmada sıfır hatayla oynadı. Ceza sahasında iki kritik müdahalede bulunan Merih, penaltı atışlarına kalan maçta da son topun başına geçti.

HERKES ONU KONUŞUYOR

Normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında son sözü söyleyen Merih, Juventus'u galibiyete taşıdı. Attığı penaltı golünün ardından Juve, sahadan 4-3'lük zaferle ayrılırken, Merih'i ilk kutlayan isim Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can oldu. Kısa sürede İtalyan ekibine uyum sağlayan 21 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi De Ligt ile savunmanın göbeğinde forma savaşı vermesi bekleniyor. Bu arada Merih'in Ronaldo ile yaşadığı gol sevinci, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi..

Merih attı Juventus kazandı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, iki İtalyan devinin mücadelesine sahne oldu. Merih Demiral Juventus takımına galibiyet getirdi.

10. dakikada Juventus'un yeni transferi De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter, 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, serbest vuruştan attığı şık golle takımının eşitlik sayısını kaydetti. Maçın normal süresi 1-1 tamamlanınca organizasyonun kuralları gereği doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Inter'e 4-3 üstünlük sağlayan Juventus, galip gelerek şampiyonada 2 puanı hanesine yazdırdı.

Takımı adına son penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Merih Demiral, atışı gole çevirdi ve Juve'nin galibiyetinde pay sahibi oldu.

İşte Merih'in penaltısı ve takım arkadaşlarıyla galibiyet sevinci...

MERİH DEMİRAL KİMDİR

Merih Demiral, 5 Mart 1998’de Kocaeli’de dünyaya geldi. Demiral, 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıktı. 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilen futbolcu, futbol kariyerine Fenerbahçe ile adım attı. 1.92 boyunda olan Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.



Defans ve stoper mevkilerinde görev alan futbolcu, 2016 yazında Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense’ye transfer olarak yurt dışına açıldı.



Burada çıktığı 18 maçta Portekiz’in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi. 2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satıldı.



Portekiz İkinci Ligi’nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih Demiral buradaki performansıyla da futbolun önemli tabakasının dikkatini çekmeye başladı.

Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi. A Milli seviyede de Türkiye’yi seçmesi bekleniyor.

Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı. Merih Demiral, Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Alanyaspor, Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Merih'i satın almak istediği takdirde 3.5 milyon Euro ödeyecek.