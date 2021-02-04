Kaan Şimşek kimdir, kaç yaşında? Hacettepe öğrencisi Kaan Şimşek bulundu mu son dakika?

Son dakika haberi... Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'ten dünden beri haber alınamıyordu.

KAAN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek henüz 23 yaşındaydı. Jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan aramada, gencin cansız bedenine ulaşıldı.

KAAN ŞİMŞEK BULUNDU MU?

Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan aramada, cansız bedeni bulundu.

KAAN ŞİMŞEK İNTİHAR MI ETTİ, CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Genç adamın intihar etme ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaan Şimşek'in acılı babası Mükremin Şimşek, Koronavirüs sebebiyle geldikleri Kocaköyde, Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi bölümü 4. sınıfta okuyan Kaan'ın bütün derslerini uzaktan eğitim ile işlediğini belirtmişti.

Mükremin Şimşek, dün akşam saat 19.00’da Beşiktaş’ın maçı olduğunu söyleyerek, “Oğlum fanatik Beşiktaşlı, Beşiktaş maçını kaçırması mümkün değildi. Maç başladı. Eşime, ‘Kaan yok’ dedim. Eşim ‘rahatsız etmeyelim o bilir, gelir’ dedi. Eşimle yemeğimizi yedik. Maçın ilk yarısı bitince eşime burada bir terslik olduğunu, Kaan’ın hayatta bu maçı kaçırmayacağını söyledim. Ben bir bakacağım dedim. Saat 20.45 sıralarında aşağı indiğimde basket sahasının ışıkları sönmüş, zifiri karanlıktı. Ben de yöneticiyi aradım. Durumu anlattım. Sonra jandarmaya bildirdik” diye konuştu.

Sabaha kadar bölgede telefonunun feneriyle oğlunu aradığını söyleyen baba Şimşek, “Ben sabaha kadar telefonun el feneriyle ne taş dibi koydum ne kaya dibi, aradım, seslendim ama sesimi duyuramadım yavruma. Benim yavrum ters bir hareket yapacak biri değildi. Eşim zaten perişan durumda. Biz bir evladımızı da kanserden kaybetmiştik. Bu yaşımda ben oralara çıktım tek tek taradım. ‘Kaan’ diye bağırdım ama çocuğum bana ses vermedi. Oğlum ilk yardım derslerini iyi aldığı için eğer iradesi varsa kendisini mutlaka koruma altına almıştır. İradesi dışında bir şey olduysa ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ben bütün insanlardan yavrum için dua bekliyorum. Ömrümden ömür gitti. Benim yeşil gözlü, pırlanta gibi bir evladım. Hayalleri vardı” dedi.