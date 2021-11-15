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  3. Kaan Yıldırım çapkınlık peşindeyken şoförü gazetecilere saldırdı! Sorular yanıtsız kaldı!

Kaan Yıldırım çapkınlık peşindeyken şoförü gazetecilere saldırdı! Sorular yanıtsız kaldı!

Geçtiğimiz akşam Cahide Müzikhol’de bir bayan arkadaşıyla eğlenen Kaan Yıldırım mekan çıkışı kameralara yakalanınca panikledi. Ünlü oyuncunun şoförü görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Kaan Yıldırım çapkınlık peşindeyken şoförü gazetecilere saldırdı! Sorular yanıtsız kaldı!

Geçtiğimiz haziranda şarkıcı Hadise'den ayrılan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım önceki akşam kadın arkadaşıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Yıldırım anında otomobile doğru yürürken o esnada görüntü almaya çalışan muhabirler, oyuncunun şoförünün saldırısına uğradı.

Kaan Yıldırım çapkınlık peşindeyken şoförü gazetecilere saldırdı! Sorular yanıtsız kaldı!

Habertürk'te yer alan habere göre, Kaan Yıldırım, kız arkadaşını aracına bindirdikten sonra muhabirlerin, "Yeni kız arkadaşınız mı?" şeklindeki sorusuna yanıt vermedi. O esnada 34 yaşındaki oyuncunun şoförü, basın mensuplarına saldırarak, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.

Kaan Yıldırım çapkınlık peşindeyken şoförü gazetecilere saldırdı! Sorular yanıtsız kaldı!

"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"

Öte yandan ayrılık sonrası Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile ilişkiye başlaması hakkında gelen "Hadise Hanım ile ayrıldınız. Öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." demişti.

Kaan Yıldırım çapkınlık peşindeyken şoförü gazetecilere saldırdı! Sorular yanıtsız kaldı!

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