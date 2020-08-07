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  3. Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

Ünlü popçu Hadise uzun zamandır aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e sosyal medya hesabı açtı. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile poz veren Hadises bo pozu Benek'in sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

Mart ayından beri oyuncu Kaan Yıldırım ile beraber olan Hadise'den ilginç bir hamle geldi. Kaan Yıldırım ile aşklarını ele veren Benek'e sosyal medya hesabı açan Hadise aynı hesaptan Benek'le olan fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e düşkünlüğü bilinen Hadise Benek için özel bir Instagram hesabı açtı ve ilk fotoğraflarını bu hesaptan paylaştı. 

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

Benek'in hesabını kısa sürede binlerce kişi takip etti. Takipçisi sayısı 2.451 olan hesabın yönetimi de Hadise'de görünüyor.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

İlişkileri hakkında konuşmaktan çekinen çiftten Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde ilk defa sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den ilginç hamle

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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