GESTAŞ AŞ'den 27 Aralık Pazartesi günü etkili olacak fırtına dolayısıyla açıklama yapıldı. Bu kapsamda Kabatepe-Gökçeada seferleri iptal mi edildi? | GESTAŞ AŞ son dakika açıklaması | Geyikli-Bozcaada seferleri programdan kaldırıldı mı? 27 Aralık 2021 Pazartesi başlıklarına ilişkin internet kullanıcıları tarafından araştırma yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar

KABATEPE-GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ? 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 27 Aralık Pazartesi günü Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

GESTAŞ AŞ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada "Yolcularımızın dikkatine! Haftaya fırtınayla başlıyoruz" ifadesine yer verilerek Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 27 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

GEYİKLİ BOZCAADA SEFERLERİ PROGRAMDAN KALDIRILDI MI? 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolcularımızın dikkatine!

27.12.2021 Pazartesi (Yarın)

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planalanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."