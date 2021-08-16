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Kabil'de uçuş esnasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü!

Kabil Havalimanı bölgesi yakınlarında bulunan insanlar, bir uçağa tutunan üç kişinin uçuş esnasında aşağı düştüklerini ifade ettiler. Olayın yaşandığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. İşte detaylar...

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girip, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kontrol altına alması, Taliban karşıtlarına panik yaşatmaya devam ediyor. Ülkelerinden kaçmak isteyen binlerce Afgan soluğu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda aldı. Gece saatlerinde havalimanı pistinde yoğun kalabalık yaşandı.

Kabil'de uçuş esnasında üç kişi, tutundukları uçaktan düştü

KABİL'DE UÇAKTAN DÜŞTÜLER

Ülkeden ayrılmak için havalimanlarını dolduran Afganlar bölgede yoğunluk gösterirken, trajik görüntüler basın ve sosyal medyaya konu oluyor.

Son olarak Kabil Havalimanı yakınlarında, bir uçağa tutunan üç kişi uçuş sırasında aşağı düştüler. Havalimanı yakınlarında oturan insanlar söz konusu kişilerin evlerinin çatılarına düştüklerini söylediler.

 

"YÜKSEK VE ÜRKÜTÜCÜ BİR SES"

Olay sonrası bölgede bulunan insanlar sesin geldiği yere toplandı ve aralarından bir kişi , "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı." ifadesini kullandı.

Kabil'de uçuş esnasında üç kişi, tutundukları uçaktan düştü

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