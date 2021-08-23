Kabil'den uçuşlar devam ediyor: 229 Türk vatandaşı daha tahliye edildi!

Taliban'ın Afganistan başkednti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afgan vatandaşları ülkelerinden kaçmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş ve canlarını ortaya koyarak Kabil'de bulunan hava alanlarına akın etmişlerdi. Yaşanan tüm olayların ardından Afganistan'da bulunan Türkler ise Türkiye'ye geri dönüş yapmak için başvuruda bulunmuşlardı. Başvuruları kabul edilen Türkler, vatanlarına dönüş yapmaya devam ediyor. Gece saatlerinde 229 vatandaşımız Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

229 TÜRK'ÜN DAHA TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ!

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.