Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketindeki son durum, depremzedelere verilecek destekler ve atılacak adımlar için toplanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Felaketteki son durum ve atılacak adımlar için ise kabine toplanacak.

Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

TOPLANTI AFAD'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AFAD merkez binasında toplanacak. Saat 15.00'te yapılacak toplantıda deprem bölgesinde bulunan bakanlar, canlı bağlantı ile katılacak.

Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda, deprem felaketindeki son durum, depremzedelere verilecek destekler ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün AFAD genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, “Yarın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kabine toplanacak ve gündemimiz yaşadığımız afet olacak. Güvenlikle alakalı bazı haberler çıkıyor. Göç dalgası ile alakalı. Güvenlik zafiyeti söz konusu olamaz. Sahada jandarma ve polis olarak 130 bini aşkın personel bulunmakta ve ilave Türk Silahlı Kuvvetlerinden sınırsız sayıda personel var. Güvenlik sorunu yaşanması mümkün değil. Göç dalgası ile ilgili özellikle sosyal medyadan oluşturulmak istenen algı gerçek dışıdır. Sınırlarımız güven altındadır. Bu dezenformasyonları yapanları gerek dezenformasyon yasası gerek OHAL yasaları çerçevesinde takip edilecek. Bundan hiçbir vatandaşımızın kuşkusu olmasın” diye konuşmuştu.

Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

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