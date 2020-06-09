Kabine toplandı! Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Kabinede başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması bekleniyor. Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek.

MASKE VE SOSYAL MESAFELİ TOPLANTI

Kritik başlıkların ele alınacağı kabine, sosyal mesafeye uygun, maskeli ve dezenfektan önlemleriyle iki buçuk ay aradan sonra yüz yüze toplanacak.

Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, ilk kez, Beştepe’deki yüz yüze kabine toplantısına katılacak.

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

NORMALLEŞME TAKVİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILACAK MI?

Vaka sayısındaki azalma eğrisinin de ele alınacağı toplantıda, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının da, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

DÜĞÜN SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ağustos’ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ın perşembe günü gerçekleşen Ankara ziyareti nedeniyle ertelenen kabinede, Libya ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri de ele alınacak. Erdoğan’ın Libya diplomasisi hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Suriye’deki gelişmeler bağlamında İdlib, mültecilerin durumu tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Bakan Soylu, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapacak.

BARO SEÇİMLERİ DÜZENLEMESİ

Günlerdir tartışılan baro seçimlerinin yeniden düzenlenmesi, çoklu baroların önünün açılması, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’da yapılacak düzenlemeler ve Meclis takviminin de kabine toplantısının gündem başlıkları arasında olması bekleniyor. Bu çerçevede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kabineye bilgi vermesi planlanıyor.