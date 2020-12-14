Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hafta sonu esnaflara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan," İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." demiş ve gözleri bu güne çevirmişti. Bu kapsamda vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında neler konuşulacak? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine toplantısında koronavirüs salgını ile mücadele öncelikli olarak yer alıyor. Getirilen kısıtlamaların salgına etkisi değerlendirilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük koronavirüs tablosuyla ilgili kabine üyelerine sunum yapacak.

Salgında vaka sayılarının yüksek olduğu büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da değerlendirilecek.

Öte yandan yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeklerinde ele alınacak.

VAKA VE ÖLÜMÜN ARTTIĞI İLLERE EK TEDBİR

Ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme bulunuyor. Yılbaşıyla ilgili karara da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

AB VE ABD İLE İLİŞKİLER

Toplantıda AB ile ilişkiler, ABD ile yeni dönem, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de ele alınacak. AB Liderler Zirvesi’nin sonuçlarının değerlendirileceği kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Türkiye, ön koşulsuz görüşmelere hazırdır” mesajının ardından Yunanistan’la ilişkilerde atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

AZERBAYCAN TEMASLARI

Toplantıda Erdoğan’ın Dağlık Karabağ zaferi kutlamaları için gittiği Azerbaycan temasları hakkında bilgi vermesi de planlanıyor.

İRAN İLE GERİLEN İLİŞKİLER

Ayrıca Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiir nedeniyle İran ile yaşanan gerilimin ardından yürütülen diplomasi trafiğinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet