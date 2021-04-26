Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülkemizde alınan Kısmi Kapanma tedbiri, vaka sayıları üzerinde beklenen etkiyi yaratmadı. Vefat sayılarının da yükselmesiyle birlikte tam kapanma konusu gündeme gelirken, iki hafta süreceği belirtilen kısmi kapanma önlemlerinde bugün son gün olması dolayısıyla Kabine Toplantısı gerçekleştirileceği önceden belirtilmişti. Peki Kabine toplantısı ne zaman biter? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşma yapacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTER?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, ülkemizde gelinen noktada kademeli normalleşme ile başlayan ve havaların ısınması, aşının rehaveti, Ramazan ayının gelmesi, mutasyonlu virüsün hızlı bulaş etkisi gibi sebeplerden dolayı vak ve vefat sayılarında patlama yaşandı. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayılarının kaydedilmesi üzerine kısmi kapanmadan da beklenen sonuç alınamayınca tam kapanma konusu yeniden gündeme geldi.

İki haftada bir bir araya gelen kabine bugün bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, saat 16.00 sıralarında bir araya geldi. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılım sağlarken toplantıda, Kovid-19 ile mücadelenin yanı sıra TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonun da görüşülmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Kabine Toplantıları, saat 18.30 civarında sona ermekle birlite, toplantının bitişi için net bir saat bilgisi mevcut değildir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA KONUŞMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı ardından alınan kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ulusa sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyurması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının saat 19.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.