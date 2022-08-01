Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Dar gelirlilere destek ve konut projeleri masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

İki haftada bir kez toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir kez daha toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Hürriyet'in haberine göre toplantıda konuşulacak en önemli gündem maddesi dar gelirli vatandaşlara verilecek olan yeni destekler olacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA DESTEK

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerine çalıştığı konular masaya yatırılacak. Buna göre kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılandırma, borç erteleme gibi seçenekler masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararla vatandaşların elinin rahatlatılması, alım gücünün artırılması amaçlanıyor.

KONUT PROJELERİ

Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası konut fiyatlarındaki artış vatandaşların ev sahibi olmasını engelledi. Bu konuda kabinede ele alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı çalışmayla 81 ildeki konut talepleri belirlenecek. Yapılacak tespite göre TOKİ tarafından belirlenen yerlerde sosyal konutlar inşa edilecek.

KONUT TALEBİ YÜKSEK OLAN İLLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Ayrıca talebin fazla olduğu illerde sosyal konut projeleri inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi konut talebinin yüksek olduğu illere öncelik verilecek.

HAZİNE ARAZİLERİNİN VATANDAŞLARA TAHSİSİ

Öte yandan hazine arsalarının ev yapılması şartıyla dar gelirli vatandaşlara tahsis edileceği düzenlemeyle hiç evi bulunmayan ve geliri 10 bin lirayı geçmeyen dar gelirli ailelere, uygun fiyat ve 20 yıla kadar uzun vadelerle kredi verilmesi düşünülüyor.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE EMEKLİ VE EVLENECEKLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Projeye devlet desteğinin en yüksek şekilde verilmesi, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra emekli ve yeni evlenecek çiftlerin önceliklendirileceği ifade ediliyor.

Düzenlemeden yatırım için projeye girmek isteyenler veya ev sahibi olanlar faydalanamayacak.

YÜKSEK FİYATLARIN DİZGİNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Dar gelirlinin maliyetine ev sahibi olacağı düzenlemeyle özellikle büyük şehirlerde artan arza bağlı olarak yüksek fiyatların dizginlenmesi de öngörülüyor.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Kabinede enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına karşı alınabilecek yeni tedbirler görüşülecek. İlgili bakanların ekonomideki son gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulunacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin terörle mücadelesi, yapılan operasyonlar ve Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan olası harekat masada olacak.

KORONAVİRÜS SALGINI

Ayrıca koronavirüs salgınındaki vaka artışları da toplantıda konuşulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda kabineyi bilgilendirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PUTİN İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME

Kabinede bugün Ukrayna’dan ilk geminin yola çıkmasına kesin gözüyle bakılan tahıl koridorunun işleyişi ve cuma günü Soçi’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin hazırlıkları da ele alınacak.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları vatandaşlara duyuracak.