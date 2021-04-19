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  3. Kablo çalan hırsızların o hareketi pes dedirtti! Kameralara el salladılar!

Kablo çalan hırsızların o hareketi pes dedirtti! Kameralara el salladılar!

Kastamonu'da meydana gelen olayda hırsızlar 5 farklı inşaattan kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen şüphelilerin kameralara el sallama anları dikkat çekti.

Kablo çalan hırsızların o hareketi pes dedirtti! Kameralara el salladılar!

Kastamonu'da 5 farklı inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan hırsızlar, adliyeye sevk edildikleri sırada kameralara el salladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 5 farklı inşaattan çok miktarda kablo çalındığı ihbarını değerlendiren Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kamera görüntülerinde, inşaatlardan kablo çalan hırsızların V.A, U.S. ve B.İ. oldukları belirlendi. Ağrı'dan geldikleri ve Kastamonu'da bir süredir ikamet ettikleri belirlenen V.A, U.S. ve B.İ, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri, adliyeye girdiği sırada kameralara karşı el salladı. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Kablo çalan hırsızların o hareketi pes dedirtti! Kameralara el salladılar!

Kablo çalan hırsızların o hareketi pes dedirtti! Kameralara el salladılar!

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