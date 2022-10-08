Kablosuz bluetooth kulaklık kullananlar dikkat! Uzman isim iki sağlık sorununu anlatıp uyardı

Teknolojini gelişmesiyle birlikte kablolu kulaklık devri kapanmaya başladı. Özellikle cep telefonlarından kulaklık girişlerinin de kaldırılmasıyla akıllı telefon sahipleri, kablosuz bluetooth kulaklık tercih etmeye başladı. Bu kulaklıkların kişiye verdiği zararlar hakkında Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"UZUN SÜRELİ KULLANILMASINDA RİSK ARTIYOR"

Bluetooth kulaklıkların gençler tarafından yaygın kullanılan bir aparat haline geldiğini ifade eden Opr. Dr. Selami Yavuz, daha önce kablolu kulakların kullanıldığına dikkat çekerek, "Kablolu kulaklıkların hareket alanını kısıtlaması nedeniyle gençler başta olmak üzere yetişkinlerde artık kablosuz kulaklıkları kullanmaya başladı. Bu kulaklıklar bluetooth sistemiyle çalışır. Bluetooth aslında radyo frekans radyasyonudur. İyonize olmayan bir radyasyondur. Bluetoothun oluşturduğu manyetik alan kulağa zarar verebilir mi? Asıl sorunumuz budur. Bu konuyla ilgili net bir araştırma yok. 'Sar' endeksi diye bir şey var. Sar endeksi vücudun absorbe ettiği manyetik alan miktarıdır. Bu manyetik alan miktarı ortalama 1,4 sar bölü kilogramdır. Bluetooth kulaklıklar bunun 4’te 1’i kadardır. Kanser anlamında bu tür kulaklıkların kısa süreli kullanımında bir sıkıntı olmayacağı söylenebilir. Fakat en kötü tarafı bunun birikici yani kümülatif etkisi olmasıdır. Dolayısıyla bu kulaklıkların uzun süreli kullanılmasında risk artıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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İŞTE BLUETOOTH KULAKLIĞIN ZARARLARI

Sözlerini sürdüren Dr. Selami Yavuz, bu kulakların iki sakıncası olduğuna dikkat çekerek şunlar söyledi: "Manyetik alana maruz bırakılan farelerde yada tavşanlarda yapılan araştırmalarda kalp ve beyin tümörü sıklığının ciddi bir şekilde arttığı tespit edilmiş. Kulaklığın 2 ana sakıncası vardır diyebiliriz. Birincisi çok uzun süre kullanımlarda manyetik alanın etkileriyle hücre DNA’sında bozulmalar, kanser oluşumuna yatkınlık gibi kişiyi hayatında sıkıntılara sokacak durumu gerçekleştirebilir. İkincisi de özellikle kulaklıkla yüksek sesli ve uzun süreli müzik dinlemek kalıcı işitme kaybına sebep olabilir. Özellikle araba kullanırken kulaklığı olan insanlar görüyoruz. Tabii, böyle olunca da etraftan gelen korna sesleri gibi sesleri duymakta zorlanıyorlar."

ARABADA HOPARLÖR KULLANIN TAVSİYESİ

Arabada bu kulaklıklar yerine hoparlörün kullanılması gerektiğini belirten Selami Yavuz, "Normal hayatta da hoparlörün kullanılması lazımdır. Cep telefonunun en az 25 santim uzaklıkta olması gerekir" diye konuştu.

GENÇLERE ÖNERİLER

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yavuz şunları söyledi: "Özellikle bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte hem telefona hem de bilgisayara bağlı kulaklıkların olması gençlerin bu konuya daha hızlı adapte olmasını sağlıyor. Bence bu konu sıkıntılı bir konudur. Sosyal iletişim anlamında ve sosyal gelişim anlamında özellikle gençleri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum.

Özellikle küçük yaştaki çocukların bilgisayarın ve telefonun başından kalkmadığını, bunu yaparken de kulaklık kullandıklarını biliyoruz. Bu konunun da insan ilişki acısından sıkıntılı bir konu olduğunu düşünüyorum."