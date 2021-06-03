Kabus bitmiyor: Koronavirüste 4. dalga uyarısı! Yeni varyantlar, yeniden kapanmayı getirebilir! Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 yıldan uzun süredir küresel çapta bir mücadeleyle savaşılan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, ülkemizdeki aşılama hızını ele alan uzmanlar, yeni mutasyon türlerin yeni kapanmalara sebep olabileceğini belirterek vatandaş ve yetkilileri uyardı.

1 20 Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk yılı geride bırakırken, aşılamanın hızlanması ve 17 günlük tam kapanmanın da etkisiyle vaka ve vefat sayılarında görülen düşüş, hükümetin gevşeme adımları atmasını sağladı.