  1. FOTO GALERİ
  2. SAĞLIK
  3. Kabus bitmiyor: Koronavirüsün semptomları değişti, nezle alarmı verildi! Üçüncü dalgada bu belirtilere dikkat!

Kabus bitmiyor: Koronavirüsün semptomları değişti, nezle alarmı verildi! Üçüncü dalgada bu belirtilere dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, baharın gelişiyle birlikte üçüncü dalgaya girilirken hastalığın belirtisi olan semptomlarda da değişiklik gözlemlendi. Uzmanlar, koronavirüste nezle belirtileri detayına dikkat çekerken özellikle son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekildi.

Kabus bitmiyor: Koronavirüsün semptomları değişti, nezle alarmı verildi! Üçüncü dalgada bu belirtilere dikkat! 1115

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, son günlerde vaka sayılarının 40 binlerin üzerinde seyretmesi herkesi tedirgin ediyor. Baharın gelişi ve mustasyon versiyonlarının neden olduğu vaka artışına vatandaşların tedbirdizliği de eklenince salgının seyri değişti. 