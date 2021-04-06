Kabus bitmiyor: Koronavirüsün semptomları değişti, nezle alarmı verildi! Üçüncü dalgada bu belirtilere dikkat!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, son günlerde vaka sayılarının 40 binlerin üzerinde seyretmesi herkesi tedirgin ediyor. Baharın gelişi ve mustasyon versiyonlarının neden olduğu vaka artışına vatandaşların tedbirdizliği de eklenince salgının seyri değişti.