Kabus bitmiyor: Koronavirüsün semptomları değişti, nezle alarmı verildi! Üçüncü dalgada bu belirtilere dikkat!
Kabus bitmiyor: Koronavirüsün semptomları değişti, nezle alarmı verildi! Üçüncü dalgada bu belirtilere dikkat!
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, baharın gelişiyle birlikte üçüncü dalgaya girilirken hastalığın belirtisi olan semptomlarda da değişiklik gözlemlendi. Uzmanlar, koronavirüste nezle belirtileri detayına dikkat çekerken özellikle son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekildi.