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  3. Kabus hortladı! Hindistan'da 14 kişide Zika virüsüne rastlandı

Kabus hortladı! Hindistan'da 14 kişide Zika virüsüne rastlandı

Hindistan'da ilk kez 28 Haziran Pazartesi günü hamile bir kadında tespit edilen Zika virüsü şimdi de Kerala eyaletinde 14 kişide görüldü.

Kabus hortladı! Hindistan'da 14 kişide Zika virüsüne rastlandı 116

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsü görüldü.