Kabus hortladı! Hindistan'da 14 kişide Zika virüsüne rastlandı Hindistan'da ilk kez 28 Haziran Pazartesi günü hamile bir kadında tespit edilen Zika virüsü şimdi de Kerala eyaletinde 14 kişide görüldü.

1 6 Hindistan’ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsü görüldü.