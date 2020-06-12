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  3. Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs aşı çalışmalarının şu an 3. fazında olduklarını, bir sonraki fazda otoriteler tarafından onaylanma aşamasından geçeceğini açıkladı. Ateş Kara, yaptığı açıklamada "Şu an Faz 3'te olan aşının Ekim, kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadesini kullandı.

Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ateş Kara, dünya genelindeki durumunu paylaştı.

Kara, paylaşımında koronavirüs aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloya yer verdi. Kara, çalışmaların şu an faz 3’te olduğunu, yani binlerce kişiyle koronavirüs aşısının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Prof. Dr. Ateş Kara, bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

"EKİM, KASIM AYI GİBİ KULLANILABİLECEK"

Prof. Dr. Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Ateş Kara, paylaşımında “Covid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3’te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte” ifadelerine yer verdi.

Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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