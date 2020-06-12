Kabus sona mı eriyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ateş Kara, dünya genelindeki durumunu paylaştı.

Kara, paylaşımında koronavirüs aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloya yer verdi. Kara, çalışmaların şu an faz 3’te olduğunu, yani binlerce kişiyle koronavirüs aşısının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Ateş Kara, bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

"EKİM, KASIM AYI GİBİ KULLANILABİLECEK"

Prof. Dr. Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Ateş Kara, paylaşımında “Covid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3’te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte” ifadelerine yer verdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın paylaşımı: