Diyetisyen Ay "İftar ile sahur arasında her yarım saatte bir bardak su tüketilmeli17 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı | TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlarKültürel mirasına sahip çıkacak! Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacakTemiz havanın tadını çıkarmak isteyenlere müjde! Çambaşı Yaylası’na 5 yıldız konforunda otelMerve Boluğur HES kodu göstermediği için AVM'ye alınmadıKontrolden çıkan tır panik yarattı! Önce motosiklete, ardından traktöre çarptıKocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandıDenetimlere katılarak vatandaşları uyardı! Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerindeİhtiyaç sahiplerine destek! Bolu’da, 500 ton patates ve 100 ton soğan dağıtılacak
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kaçak avlananlara izin yok! Baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi

Kaçak avlananlara izin yok! Baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmada baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirilirken, ağlardaki balıklar ise suya bırakıldı.

Kaçak avlananlara izin yok! Baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya geri bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Kayalı Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

BALIKLAR SUYA BIRAKILDI

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış 800 metre misina ağ toplandı. Denetimlerde ağlara takılı bulunan sazanlar ile diğer canlılar da suya bırakıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kaçak avlananlara izin yok! Baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi

Kaçak avlananlara izin yok! Baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT