Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın! 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın! 7 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde bir grup şahsın define bulmak amacı ile kaçak kazı yaptığı istihbaratına ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; T.D., H.Y., Z.A., M.E., A.Ç., S.G. ve A.R.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda; 1 adet vinç, 3 adet kova, 2 adet kürek, 2 adet el feneri, 1 adet 13 metre halat, 1 adet uzatma kablosu ve 1 adet baret ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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