Kaçak kömür madeninde göçük: 11 ölü

Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde kaçak olarak işletildiği öğrenilen bir kömür madeninde göçük meydana geldi. 11 kişinin hayatını kaybettiği olaya dair Güney Sumatra Bölgesel Afet Yönetim Ajansı Acil Durum Daire Başkanı Ansori açıklama yaptı.

Yapılan açıklamda, eyalete bağlı Muara Enim bölgesindeki Tanjung Lalang köyünde kaçak işletilen kömür madeninde çökme sonucu heyelan oluştuğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan 11 maden işçisinin cansız bedenine ulaştıklarını bildiren Ansori, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.