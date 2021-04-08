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Kaçak okey oynarken yakalandılar, Ne virüse ne polise aldırdılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi polis baskınında suçüstü yakalandı. Kaçak okey oynayanlar baskını ayapan polisleri hiç umursamadılar.

Kaçak okey oynarken yakalandılar, Ne virüse ne polise aldırdılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi polis baskınında suçüstü yakalandı. baskın yapan Polislerin kimlikleri istemesine rağmen oyunlarını bırakmayan şahıslara polisleri hiç umursamadılar. polisler, yakalanan herkese  para cezası kesti.

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"GELEN POLİSLERİ HİÇ UMURSAMADILAR"

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Belirlenen kahvehaneye yapılan baskında 16 kişi, korona virüs önlemlerine uymayarak okey oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinin kimlikleri çıkarmaları yönünde uyarı yapmasına rağmen oyun oynamayı bırakmayan ve çaylarını yudumlamaya devam eden 16 kişiye, pandemi tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi. Ekipler, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kaçak okey oynarken yakalandılar, Ne virüse ne polise aldırdılar

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