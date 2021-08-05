Kadeh tokuşturdular! Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ile Barış Falay - Esra Ronabar dörtlüsünün kameraları görünce keyfi kaçtı!

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ile aile dostları olan Barış Falay ve eşi Esra Ronabar’la Alaçatı'da bir mekanda buluşarak sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken dörtlü kadeh tokuştururken görüntülendiklerini görünce moralleri bozuldu.

İmirzalıoğlu, “Bizi çekiyorlar” diyerek, uyarıda bulundu. Hep birlikte kendilerini çeken muhabirlere bakan dörtlü, mekan çalışanlarına bir şeyler söyleyerek, yemeklerine devam ederken, bir anda morallerinin bozulduğu görüldü.

Barış Falay son olarak Menajerimi Ara dizisinde boy göstermişti. Falay ve Ronabar, 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş ve Mavi Rüzgar adındaki çocuklarını 2009 yılında kucaklarına almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ise 2016 yılında evlenmiş ve mutlu evliliklerini Lalin adını verdikleri bebekleriyle taçlandırmıştı.

Şu suralar eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin’le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ OLAY OLMUŞTU

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve şimdilerde sadece kızı ile zaman geçiren oyuncu Sinem Kobal, birçok ünlünün aksine yaz aylarında saç rengini açtırmayarak yıllar sonra koyu renge boyatmıştı. Kobal'ın yeni imajı ise Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değişikliğini beğenenler kadar beğenmeyenler de olmuştu.