Kademeli mesai nedir? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Kademeli mesai nedir? | Kademeli mesai nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

KADAMELİ MESAİ NEDİR?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bulaş riskini azaltmak için çalışma saatlerinde yapılan bir düzenlemedir.

KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında, valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, STK'larımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

Çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda Haziran sonu itibariyle 5 milyon çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesi yolcu sayımız 7,6 milyon, bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için; sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatlerine ve esnek çalışmaya geçmesinde büyük fayda olacağı şekilde görüş birliğine varılmıştır."

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