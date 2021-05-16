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Kademeli normalleşme alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı 2021? Alkol yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme sürecine geçildiğini açıklamasının ardından tam kapanma sürecinde alkol satışının yapılmaması üzerinde bu durum yeniden merak konusu oldu. Peki Kademeli normalleşme alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı 2021? Alkol yasağı kalktı mı? İşte detaylar...

Kademeli normalleşme alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı 2021? Alkol yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs günü saat 05.00 itibariyle sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme sürecine geçileceğini  Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelgeyi 81 ilin valiliklerine yollayarak duyurdu. Bunun üzerine tam kapanma sürecinde vatandaşlara satışı yapılmayan ve tartışmalara neden olan alkol satışının durumu merak konusu oldu. Bizlerde en çok araştırılan Kademeli normalleşme alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı 2021? Alkol yasağı kalktı mı? sorularına yanıt aradık. İşte tüm bilinenler... 

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KADEMELİ NORMALLEŞME ALKOL SATIŞI YASAK MI 2021 ?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 17 Mayıs günü başlayacak olan ve 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan kademeli normalleşme sürecinde zincir marketlerin alkol satışı yapmayacağı açıklandı. 

Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

" Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."

Kademeli normalleşme alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı 2021? Alkol yasağı kalktı mı?

KADEMELİ NORMALLEŞME ALKOL YASAĞI VAR MI 2021? ALKOL YASAĞI KALKTI MI?

Kademeli normalleşme döneminde hafta sonları zincir marketlerde alkol satışının yapılamayacağı açıklandı. Buna göre alkol satışı kademeli normalleşme döneminde de sürüyor 

Tayfun Altuntaş
Editör
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