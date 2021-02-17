Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci müjdesi verdi. Peki Kademeli normalleşme programı nasıl? | Normalleşme süreci ne zaman başlıyor? | Normalleşme takvimi 2021 İşte detaylar...

KADEMELİ NORMALLEŞME PROGRAMI NASIL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kademeli normalleşmeye geçeceklerini belirtti. İşte Kademeli normalleşme programının detayları...

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, illeri bakanlığın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını açıkladı.

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2021

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada illerdeki vaka sayısına göre yüz yüze eğitimin değerlendirilebileceğini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının il bazlı ele alınacağını belirtti.

- Restoran kafe ve benzeri esnafları rahatlatacak yol haritası konusunu kabine toplantısında ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu üzerine önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirtti. Erdoğan yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur ve hassas davranırsa normalleşme takvimi o derece hızlı ilerleyecektir. " ifadesini kullandı.