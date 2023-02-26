Kader Bouabre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kader Bouabre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kader Bouabre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kader Bouabre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kader Bouabre 13 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kader Bouabre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Kader Bouabre'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kader Bouabre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kader Bouabre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kader Bouabre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kader Bouabre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kader Bouabre şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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