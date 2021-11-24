Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tedirgin eden anlar: Suratını keserim senin!

Akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşanan olay yolcuları tedirgin etti.

Kadıköy yönüne gitmekte olan metro, Bostancı Durağında beklediği esnada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Bıçaklı şahıs, küfür ederek önce kadının üzerine yürüdü sonrasında da metrodan indi.

METRODAKİ YOLCULAR PANİK OLDU

Etrafa öfke saçan ve kendini dizginleyemeyen adam yine küfürler ederek metroya bindi ve elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve ağıza alınmayacak sözler söyleyerek "Suratını keserim senin" dedi.

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.